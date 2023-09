Caserta, ai Giardini Maria Carolina arrivano le «Zucche da Re»

Nella magica e verde atmosfera dei Giardini Maria Carolina a Caserta, in via Giulio Douhet (a 70 metri dalla Reggia di Caserta) arriva la fantastica emozione di “Zucche da Re”.

Grazie a questo atteso evento i visitatori di tutte le età dal prossimo 23 settembre e fino al 5 novembre prossimo, potranno divertirsi e rilassarsi nello splendore di un’area verde con fantastici laboratori didattici e tante attività creative e divertenti. Grazie all'organizzazione della Alta Classe Lab, Fast Forward, Next Event e Show Live, tutti potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal Racconta Storie; divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno.

Infine, potranno trasferirsi nell’area cooking per ultimare la decorazione di un “dolce ricordo” da portare a casa insieme ad una zucca inclusa nel prezzo del biglietto e da raccogliere con l'apposito carrellino da contadino.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuo (ultimo ingresso ore 20).

Accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti. i biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal giorno di apertura anche al botteghino sul posto. Per contatti e informazioni chiamare il numero 3342766118 o scrivere a zucche_da_re@libero.it.