Incidente a Maddaloni: morto 47enne di Santa Maria a Vico

È morto sul colpo Gianluca Claudio Russo, 47enne imprenditore delle omonime pompe funebri di Santa Maria a Vico, ha perso il controllo della sua auto, una Jeep Renegade, e si è schiantato contro il muro di cinta di un caseificio lungo via Ficucelle, difronte all’Anthony bar.

Il brutto incidente è accaduto questa notte poco dopo l’1 e 30. I vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise hanno faticato non poco per estrarlo dalle lamiere. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata trasferita al reparto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

L’uomo era originario di via Migliori, una frazione di Santa Maria a Vico, ma residente a Montedecoro di Maddaloni. Lascia la moglie e tre figli ed è fratello di un consigliere comunale uscente di Maddaloni, Domenico. Sulla dinamica indagano gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni.