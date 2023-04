Illuminazione pubblica ko, il sindaco in strada con gli operai per la manutenzione

Illuminazione della città ok, il sindaco di Maddaloni sta cercando soluzioni: così, Andrea De Filippo, sta definitivamente affrontando la tematica dell’illuminazione pubblica, rivedendo il delicato impianto a Maddaloni, un argomento molto scottante che nelle ultime settimane aveva generato un grande dibattito tra i protagonisti istituzionali della cittadina. Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito al ripristino dell’impianto in via Starzalunga, successivamente a quanto già fatto in via Appia e in parte di via Ponte Carolino, mentre a breve sarà rivista l’impiantistica dell’illuminazione pubblica di via Matilde Serao.

Gli investimenti del Comune sul fronte comunale sono calcolabili attorno ai 150.000 euro, contro i 30.000 euro di investimenti che hanno caratterizzato, a quanto pare, le passate amministrazioni. Un circuito virtuoso che finora non poteva essere attivato, mancando una base economica di partenza che, ora, invece è in fase di concretizzazione e attuazione.