Napoli, furto di tombini in via Gianturco: «Questa zona è terra di nessuno»

È accaduto in via Gianturco, nella zona orientale di Napoli, in prossimità della stazione della Circumvesuviana. Un furto di tombini dai marciapiedi, ad altezza ponte della circumvesuviana, in una zona densamente abitata e a pochi metri dalla sede centrale della quarta municipalità.

«La zona è terra di nessuno - dichiara il sindacalista delle guardie giurate Giuseppe Alviti - come del resto l'intera città orfana di un vero sindaco e di un amministrazione all'altezza. La fame è aumentata e con essa i furti di ogni genere se non si interviene in tempi brevi saremo tutti costretti ad emigrare». Non è la prima volta che accade, alcuni residenti ricordano che già in passato ci sono stati disagi a causa di questi furti. «L’anno scorso – dice un residente - hanno chiuso un’intera strada nella zona orientale di Napoli, a causa di furti di tombini in ghisa, forse per la vendita al mercato nero dei metalli.