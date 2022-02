Dal 7 marzo 2022 l'ufficio provinciale - territorio di Caserta erogherà i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale Sit, Sistema integrato del territorio. Grazie alla nuova procedura, che ha un'interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Per la migrazione al nuovo sistema, dall'1 al 6 marzo non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale all'ufficio provinciale - territorio di Caserta, mentre nelle giornate del 3 e 4 marzo l'ufficio interromperà i servizi all'utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati. Nessuna sospensione è prevista invece per le attività di pubblicità immobiliare, che funzioneranno regolarmente.