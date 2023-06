Provincia, rinnovato il comitato unico di garanzia delle Pari opportunità. Diana: «La priorità è garantire la tutela dei lavoratori contro ogni discriminazione»

Rinnovato ieri, per il quadriennio 2023-2027, il comitato unico di garanzia per le Pari opportunità della Provincia di Caserta. L'organismo ha sostituito nel tempo i comitati paritetici e il comitato per le pari opportunità, assumendone tutte le funzioni. In particolare, esercita compiti propositivi predisponendo piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra i dipendenti; promuove attività di screening per i suoi dipendenti, con iniziative tese non solo alla lotta alla discriminazione, ma anche alla salvaguardia della salute dei dipendenti e dei cittadini lavoratori tutti.

A presiedere il comitato unico di garanzia per la Provincia è Loredana Valentino, con il compito di coordinare il lavoro dei quattro componenti delegati per l’ente ed i quattro delegati sindacali.

«È nostro dovere garantire le pari opportunità di accesso al mondo del lavoro ed il benessere dei dipendenti tutti.

Quello delle Pari opportunità e della lotta alle discriminazioni – ha commentato Olga Diana, vicepresidente della Provincia – è un dovere che come amministratori abbiamo il compito di promuovere con fatti concreti, dando noi per primi il buon esempio».