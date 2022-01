Il questore della provincia di Caserta Antonio Borrelli, nella mattina odierna, dopo aver onorato i caduti della polizia di stato, nell’antico cortile della questura con la deposizione della corona di alloro alla lapide commemorativa, ha incontrato, per un saluto, il personale della questura e degli uffici di specialità della polizia di stato e le organizzazioni sindacali.

Nell’occasione ha rivolto un commosso ringraziamento ai dirigenti, ai funzionari ed a tutto il personale della polizia di stato e dell’amministrazione civile dell’interno di tutti gli uffici presenti sul territorio della Provincia di Caserta, per il proficuo contributo professionale sempre assicurato e che non è mai venuto meno, neanche durante la difficile fase pandemica che sta attraversando il nostro paese.

Nel corso dell’incontro non sono mancati momenti di commozione e manifestazioni di sincero affetto e stima rivolte al questore da parte di tutto il personale, per l’apprezzato ruolo istituzionale svolto e dal grande spessore umano dimostrato in ogni circostanza.