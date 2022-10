27enne colpito da proiettile alla gamba: dopo una rissa nel Casertano

Un 27enne ferito da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba: è il bilancio di una rissa tra due gruppi di ragazzi avvenuta a Santa Maria Capua Vetere nella zona dell'anfiteatro romano, luogo di ritrovo della movida cittadina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, ma al loro arrivo i partecipanti alla rissa erano fuggiti.

Il ferito, residente a Santa Maria, è stato invece trasportato in ospedale con la ferita alla gamba e una forte contusione alla testa, ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori dell'Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa e identificare i partecipanti.