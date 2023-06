Castel Volturno, evase da un istituto di pena minorile: preso 22enne

Evaso da un carcere della Lombardia lo scorso marzo torna agli arresti in Campania nell’isotito di pena di Nisida. Si tratta di un 22 enne di Castelvolturno arrestato alla notte scorsa dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Caserta, in quanto destinatario di un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il giovane, con numerosi precedenti penali e di polizia, nella notte del 23 marzo era evaso insieme a un coetaneo da un istituto di pena dove stava espiando una condanna per reati contro il patrimonio, tra cui estorsione.

I fatti risalgono al 2016, quando il giovane era ancora minorenne, e sono stati consumati a Varese.

Il 22enne è stato portato all'Istituto di pena minorile di Nisida, a Napoli, dovendo scontare la pena residua della reclusione di oltre 1 anno e 9 mesi, così come rideterminata all'indomani dell'evasione.