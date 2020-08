La Direzione della Reggia di Caserta ha sospeso da domani, giovedì 13 agosto, il servizio di carrozze a cavallo. La decisione è stata presa dopo la morte di un esemplare avvenuta oggi. Il cavallo è crollato al suolo mentre trasportava una carrozza, sembra senza visitatori in quel momento. Sul decesso dell'animale, il cui corpo verrà sottoposto ad autopsia, è stata aperta un'indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per verificare eventuali maltrattamenti subiti, e in che condizioni fosse tenuto; stamattina pare che il cavallo stesse in buone condizioni. Gli accertamenti sono effettuati dalla Polizia di Stato, che sta controllando vari maneggi, tra cui quello in cui l'animale veniva portato di sera dopo aver svolto il servizio alla Reggia.

