Conosce donna sui social, ci esce un paio di volte e tenta di strangolarla: stalker arrestato

Ha inviato per anni messaggi di morte ad una 40enne conosciuta sui social e poi frequentata per due mesi tramite incontri in qualche bar per prendere un caffè, arrivando a tentare di strangolarla. È quanto contestato ad un 47enne di Casaluce, che è stato arrestato dai carabinieri in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, stanca di essere perseguitata da un uomo con il quale non aveva avuto nessuna relazione.

Secondo quanto emerso, i due, dopo essersi conosciuti nel 2020 sui social, si erano visti per qualche settimana ma sempre in locali pubblici, poi la 40enne aveva deciso di non andare avanti per l'aggressività mostrata dall'uomo. Da allora sono iniziate le condotte persecutorie e violente del 47enne, che più volte si è appostato sotto casa della donna, raggiungendola sul luogo di lavoro, minacciandola, tanto che nell'aprile 2023 la 40enne lo denunciò, salvo poi rimettere la denuncia quando l'uomo promise che avrebbe smesso di infastidirla; cosa non avvenuta, anzi nel novembre scorso, il 47enne in strada ha aggredito la donna tentandola di strangolarla, e solo l'intervento di alcuni passanti ha permesso alla 40enne di salvarsi.

Da quel momento la donna ha ridotto le uscite di casa, andando solo a lavoro; poi il 17 gennaio scorso ha deciso di tornare di carabinieri, e proprio mentre era in caserma, ha ricevuto l'ennesima telefonata minatoria del suo stalker; questa volta però anche i militari hanno ascoltato le minacce dell'uomo, e sono quindi andati a casa sua ad arrestarlo.