Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Alla Libreria Che Storia, in via Tanucci a Caserta, sabato si legge ai più piccoli l’albo illustrato “Oh no…un altro libro sugli orsi!” di Laura e Philip Bunting per Caissa Edizioni. A seguire spazio alla creatività con un laboratorio di pittura.

FAMIGLIE

Per la rassegna “A Teatro con Mamma e Papà”, con la direzione artistica di Roberta Sandias, domenica la compagnia Teatro Bertolt Brecht è al teatro Ricciardi di Capua con "Il Mago di OZ".

LIBRI/1

Domenica al Real Sito Belvedere di San Leucio l’evento “A casa di Lucia accoglie Dacia Maraini”. La scrittrice presenterà "Sguardo a Oriente", una raccolta di reportage, ricordi e racconti su Afghanistan, Cina, Corea, Giappone, India e altri paesi del continente asiatico, edito da Marlin nel 2022.

LIBRI/2

Gli appuntamenti di “Terra di Lavoro scrive”, nell’ambito di “Capua il Luogo della Lingua festival”, proseguono venerdì al Circolo dei lettori di Capua – Cose d’Interni Libri con Marilena Lucente che presenterà Michela Fretta, autrice di “Il fatto, che è femmina” (Scatole parlanti).

MUSICA/1

Circo Diatonico, piccola banda di fiati guidata dall’organetto di Clara Graziano, è in concerto venerdì all'Auditorium Bianca d'Aponte di Aversa. Il live chiude gli eventi per il quarantennale del Jazz Club Lennie Tristano.

MUSICA/2

Per la rassegna “Sotto Scale Live”, sabato a Radio Zarzak, a Casapulla, è in programma il concerto di James Thompson. Il sassofonista e cantante statunitense sarà accompagnato dal piano di Marco Mantovanelli, la batteria di Nicolò Salis, la chitarra di Daniele Antonucci ed il basso di Massimo Gaudiano.

MUSICA/3

Venerdì Lelio Morra torna in concerto al Matuta di Santa Maria Capua Vetere. Il cantautore, che annovera un migliaio di concerti in giro, due milioni di ascolti su Spotity e riconoscimenti come la vittoria del Premio De Andrè ed il Premio Mogol, sarà accompagnato da Caterina Bianco al violino.

TEATRO/1

Da venerdì a domenica Stefano Accorsi è al teatro Comunale di Caserta, protagonista di "Azul. Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.

TEATRO/2

Domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, in via Seminario a Capua, va in scena lo spettacolo "A tutta farsa", con la drammaturgia e regia di Antonio Vitale, che è tra gli interpreti insieme con Antonio Coppola e Federica Coppola.

TEATRO/3

Sul palco di OffinaTeatro, a San Leucio, sabato e domenica va in scena “Lors ed Eri diviso Claudio”, produzione Naps scritta e diretta da Michele Pagano, interpretata da Giuseppe Marino e Francesca Natale.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)