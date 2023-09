Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del weekend

BENI CULTURALI

La Reggia di Caserta si visita gratis. Grazie a “Domenica al Museo”, iniziativa del Ministero della Cultura, il 1°ottobre gli Appartamenti Reali e il Parco Reale saranno infatti visitabili con biglietto gratuito. Chiuso il Giardino inglese.

CINEMA

Il Ricciardi di Capua inaugura la stagione cinematografica domenica con il film “La Bella Estate”, terzo lungometraggio di Laura Luchetti. In sala la protagonista Yile Yara Vianello, ospite durante la proiezione in dialogo con il direttore artistico Francesco Massarelli.

FOOD

Ad Aversa il ritorno della Festa del Cioccolato Artigianale.

Da venerdì a domenica in via Roma si daranno appuntamento artigiani del cioccolato provenienti da tutta la penisola. In programma anche i laboratori gratuiti del noto cioccolatiere messicano Josè Calì Valdebona.

MUSICA/1

Sarà il direttore d’orchestra polacco Szymon Makowski a dirigere il concerto “Divinamente Romantici”, in programma sabato nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Musiche di Giuseppe Verdi, Sergej Rachmaninov e Franz Liszt.

MUSICA/2

L’Ensemble dell'Orchestra da Camera di Caserta con Luigi Gordano e Moira Michelini propone sabato un concerto con musiche di Bach nella versione per fisarmonica e pianoforte. L’appuntamento nella chiesa di Sant'Agostino ad Aversa.

SAGRE/1

Nella villa comunale Santa Maria delle Grazie di San Nicola la Strada si svolgerà sabato la XIII edizione della “Festa del pane canestrato”. Una serata per ricordare il pane che si faceva in casa con una proposta gastronomica altrettanto genuina, dal pane con olio e pomodoro alla pasta e fagioli.

SAGRE/2

A Roccamonfina un altro weekend con la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, tra le più grandi in Europa con i suoi 40.000 mq a disposizione. Tante le attività in calendario, come escursioni e trekking, show cooking, visite guidate, spettacoli. In particolare, domenica il concerto degli Almamegretta e la musica popolare di I Vico.

TEATRO

Al via domenica, a Caserta, la stagione del teatro Civico 14. In scena “Di un Ulisse, di una Penelope” con Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli, spettacolo prodotto dalla compagnia Mutamenti / Teatro Civico 14, che vede due eroi epici faccia a faccia per raccontarsi vent’anni di separazione.