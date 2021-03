La moglie muore per Cov lui si suicida Tragedia in una casa in costruzione

CAIANELLO - Tragedia a Caianello. Un sessantacinquenne del posto, S. R., si è suicidato. Tre mesi fa, l'uomo aveva perso l'amata moglie, la signora Maria Carmela. Quest'ultima, che già da tempo lottava contro un cancro, è venuta a mancare a causa delle complicazioni da Covid-19. Serafino non aveva mai superato del tutto la scomparsa della moglie, chiudendosi sempre di più in sé stesso. Nel primo pomeriggio di oggi, ha così deciso di mettere fine alla sua vita. L'uomo si è recato presso una casa in costruzione di sua proprietà, e si è impiccato. Il corpo è stato trovato poco dopo, dal figlio. Sul posto sono poi giunti i carabinieri di Vairano Scalo, e l'equipe medica del 118. Sfortunatamente però, non c'era più nulla da fare. Il sessantacinquenne era molto conosciuto in città, grazie alla generosità ed alla disponibilità che lo contraddistinguevano.

