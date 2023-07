Direttrice delle Poste rubava fondi dai conti correnti, arrestata dalla Finanza

Era una direttrice delle Poste decisamente sopra le righe. Per lei, sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di peculato e autoriciclaggio. E' indagata di essersi impossessata indebitamente di 600 mila euro prelevati dai conti correnti dei clienti: sarebbe stata proprio un correntista - che si è reso conto degli ammanchi - a sporgere denuncia alla polizia giudiziaria della compagnia della Guardia di Finanza di Capua che subito ha avviato le indagini. Ma quando la direttrice si è sentita braccata dalle indagini avrebbe telefonato ai suoi clienti invitandoli a non raccontare particolari dell'ufficio alle forze di polizia, un modo per occultare la verità. L'ordine degli arresti domiciliari è stato firmato dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura che ha ordinato nei confronti della direttrice anche un ordine di sequestro di beni del valore di 600mila euro.