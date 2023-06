Disperso e ritrovato ferito nel dirupo componente della Protezione civile

Aveva fatto disperdere le sue tracce per tutto il pomeriggio mettendo in allarme l'intera la popolazione. Un componente del Nucleo comunale di Protezione civile è stato ritrovato, dopo sette ore di ricerche effettuate dai carabinieri della stazione locale, dagli agenti del commissariato di Polizia di Maddaloni, dai vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, in condizioni abbastanza critiche.

L’uomo, in stato confusionale, era ferito ai due polsi; si trovata all’interno di un dirupo lungo la strada che da Santa Maria a Vico porta a Durazzano nel territorio del Beneventano. Subito dopo il ritrovamento, è stato trasportato dai sanitari dell’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Caserta; non è in pericolo di vita, ma i camici bianchi fino alla tarda serata di ieri non hanno sciolto la prognosi. Non è chiaro cosa sia realmente accaduto: potrebbe trattarsi di un normale ferimento o di un gesto estremo, che l’uomo ha compiuto per motivi ignoti.