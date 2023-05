Due feriti, una macchina completamente distrutta e tanta paura tra i residenti. Un 23enne casertano alla guida di una Lancia Ypsilon ieri pomeriggio non si è fermato all'alt imposto dai carabinieri e si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento per le vie trafficate della città che è terminato con lo schianto dell'auto in fuga contro uno dei paletti posizionati in via San Nicola a tutela dei pedoni. Immediatamente i carabinieri della Compagnia Intervento Operativo, di rinforzo a Caserta, hanno allertato l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Con il giovane alla guida della Lancia Ypsilon c'era un ventenne. Per entrambi è stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco proveniente dal comando provinciale di Caserta per poter uscire dall'auto.

APPROFONDIMENTI Caserta: scuole «fuorilegge» per i rifiuti, dossier sulle irregolarità Caserta, palazzo si sbriciola a San Clemente: rischiata una tragedia Omissioni su sinistro stradale mortale: assolti tre vigili urbani di Maddaloni

I due sono stati affidati alle cure del personale medico sul posto e trasportati in ospedale per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione, il passeggero ha riportato diverse fratture agli arti, mentre il conducente solo qualche contusione. Dalle prime indagini condotte dai carabinieri, sembrerebbe che il giovane sia scappato all'alt dei carabinieri perché alla guida senza avere la patente. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia municipale di Caserta che hanno provveduto alla chiusura del tratto stradale interessato dal sinistro e proceduto agli accertamenti del caso.