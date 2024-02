Duplice omicidio, la Dda chiede ergastolo e 30 anni a mandante ed esecutori

Oggi c'è stata la richiesta di condanna - da parte della Dda di Napoli - per il duplice omicidio di Sebastiano Caterino di e suo nipote Antonio de Falco. Davanti ai giudici - presidente Roberto Donatiello, a latere Honoré Dessì - sono finiti Corrado De Luca e Sandro, Agostino e Raffaelina Nespoli. Ergastolo e isolamento per un anno e 30 anni di reclusione le condanne richieste dal sostituto procuratore della Dda di Napoli Simona Belluccio per Corrado De Luca (ergastolo) luogotenente del boss Antonio Iovine e la famiglia Moronese mentre per Sandro, Agostino e Raffaelina Nespoli sono stati chiesti 30 anni di reclusione per aver fornito l'abitazione al sicario.