Caserta, è morto il dodicenne investito mentre andava in bicicletta

E' morto il bambino di 12 anni investito da una vettura il 2 giugno, in sella alla sua bicicletta, a San Nicola La Strada. Dopo quattro giorni di agonia si è spezzato il filo della speranza: il piccolo è deceduto nel primo pomeriggio in ospedale.

«Il drammatico incidente di qualche giorno fa a San Nicola La Strada è finito in tragedia - si legge sulla pagina social del Comune di Caserta - il piccolo che era a bordo di una bicicletta purtroppo non ce l'ha fatta. È un dolore immenso per tutta la comunità casertana. Abbiamo pregato affinché il ragazzo riuscisse a vincere la sua battaglia e a tornare a casa dai suoi cari. È una tragedia. Ai genitori e a tutta la famiglia va l’abbraccio del sindaco Carlo Marino, dell’amministrazione e dell’intera città di Caserta».