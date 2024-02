Il ciclone "furbetti del cartellino" al comune di Aversa rischia di mandare all'aria i concorsi interni che erano stati banditi in precedenza scegliendo di passare ad assunzioni esterne attraverso la mobilità di personale prevista tra le pubbliche amministrazioni. Potrebbe essere questo l'iter al quale starebbe pensando il commissario straordinario Gerardina Basilicata, la quale starebbe verificando l'opportunità di annullare il bando per 15 progressioni verticali e 26 ampliamenti di orari per gli ex lavoratori socialmente utili, oramai stabilizzati presso l'ente locale aversano, ma con orari limitati.

A dare il via alla ristrutturazione della pianta organica del Comune di Aversa era stato il via libera della Commissione per la stabilità degli enti locali (intervento necessario dato che il Comune di Aversa si trova in una procedura di Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale) ottenuto dal commissario Basilicata dopo l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale e del regolamento per le progressioni verticali. A ben vedere, non si era di fronte a nuove assunzioni, considerato che l'avviso pubblico in questione è riservato a chi è già dipendente del Comune di Aversa.

Il primo è relativo alla procedura di integrazione oraria per 13 dipendenti che dovrebbero passare dal 50% attuale all'80,5% e per altri 13 dipendenti dal 50% attuale al 61% per il personale del Comune di Aversa già in servizio a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time.

Un cambiamento che erano in molti ad attendere perché sposa due esigenze: quella dell'ente di maggiore forza lavoro e quella dei dipendenti (tutti ex lsu) che, a fronte di un orario di lavoro più consistente, si vedrebbero aumentare l'esiguo stipendio). Un punto di arrivo che anche la passata amministrazione aveva tentato di concretizzare, senza riuscirvi.

Il secondo avviso, invece, prevede una sorta di avanzamenti da un'area ad un'altra. In particolare, si prevede: la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato per il passaggio dall'Area degli operatori esperti all'Area degli istruttori, 10 posti dall'Area degli istruttori amministrativi all'Area dei Funzionari e 5 posti dall'Area degli Istruttori di Vigilanza all'Area dei funzionari. Ovviamente, dei 22 dipendenti comunali coinvolti nell'inchiesta della guardia di finanza di Aversa per presunta falsità di attestazioni di presenza al lavoro, 19 sono ancora in servizio ad Aversa e c'è da essere certi che molti di questi, se non tutti, hanno deciso di partecipare ai bandi. E, guarda caso, a giudicare i più meritevoli nell'ambito della procedura comparativa per la progressione tra le aree speciali riservata al personale di ruolo dell'Ente, ci saranno il dirigente all'area Servizi al cittadino Giovanni Gangi (da pochi giorni rientrato in servizio dopo la sospensione disciplinare nell'indagine in questione) in qualità di presidente; i funzionari Giuseppe Pannullo e Rosa Mosca e l'istruttore amministrativo Rosa Fabozzi in qualità di segretario di commissione, che in parte sono presenti anche nella Commissione Disciplinare del Comune di Aversa. Insomma, un imbarazzo istituzionale poco opportuno con commistioni tra indagati e componenti della commissione giudicante. Per evitare tutto questo la commissaria starebbe pensando concretamente di bloccare tutto.