Emergenza e immigrazione, il convegno del Forum Giovani nella Cgil

I continui sbarchi di immigrati in Italia hanno fatto scattare lo stato di emergenza. E il Forum Giovani di Caserta, a tal proposito, ha organizzato un convegno che si terrà martedì 20 giugno alle 17 nel salone della Cgil in via Verdi a Caserta.

All’incontro interverranno Elena Russo, dirigente dipartimento immigrazione Cgil Caserta e Laura Marmorale, presidente della Ong Mediterranea. A presentare il convegno sarà Rachele Aurora Marzaioli, presidente del Forum dei Giovani, Raffaella Gerace, consigliera del Forum, sarà invece la moderatrice, ed Elisa Pizzorusso, consigliera del Forum, la relatrice. «Crediamo sia importante capire e conoscere una delle tematiche più discusse ma probabilmente meno realmente comprese soprattutto da noi giovani, che negli ultimi anni siamo stati bombardati mediaticamente dalla narrazione “dell’immigrato invasore”, dell’emergenza da combattere. La partecipazione ad iniziative come questa deve aiutarci ad uscire da queste logiche, per costruire l’Italia del futuro. Un’Italia multiculturale, moderna e accogliente», dichiara la consigliera Raffaella Gerace.

«Siamo molto contenti di ospitare e partecipare a questa iniziativa fortemente voluta dal Forum dei giovani di Caserta – sostiene Elena Russo, responsabile del dipartimento immigrazione della Cgil di Caserta -.

La tematica che si andrà ad affrontare è particolarmente delicata, troppo spesso utilizzata per fare campagna elettorale, senza però a affrontare concretamente è strutturalmente il problema. La Cgil di Caserta da orami 17 anni è presente sul territorio con diversi sportello dedicato alle cittadine e cittadini migranti e, conoscendo le dinamiche del nostro territorio, da subito abbiamo espresso una forte contrarietà al “decreto Cutro” che, in perfetta continuità con i decreti sicurezza, non fa altro che creare ulteriore disagio e irregolarità», conclude.