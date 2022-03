Free to X, startup Aspi per mobilità green: aperto a Teano primo «charging point»

Prosegue l’attuazione del progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X, start-up del gruppo «Autostrade per l’Italia» dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con l’apertura a Teano Ovest sulla autostrada A1 Milano-Napoli della prima stazione di ricarica ad alta potenza attiva nel sud Italia sulla rete di ASPI. Le prossime attivazioni sono previste nelle giornate di domani giovedì 24 marzo e venerdì 25 marzo, quando saranno inaugurati i charging point presso, rispettivamente, Arda Ovest (A1 – Milano-Bologna) e Brianza Nord (A4 – Milano-Brescia).

«Avanza nel segno della sostenibilità il percorso avviato da ASPI con il suo Piano di trasformazione» afferma l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. «In questo contesto, il programma di installazione di 100 aree di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici assume un ruolo di primo piano, uno dei tasselli portanti con cui la nostra azienda partecipa alla sfida globale della riduzione delle emissioni inquinanti: impegno che non può prescindere dal potenziamento dei servizi all’utenza, nell’ottica di una rivoluzione della mobilità in chiave green». Fino al completamento del piano, previsto per l’estate 2023, saranno avviate in media 6/7 nuove stazione ogni mese e attualmente l’investimento complessivo per le 100 stazioni di ricarica ad alta potenza è di 75 milioni di euro, finanziati da Autostrade per l’Italia. Una volta completato il piano di installazione, su 100 aree di servizio della rete ASPI, la distanza media tra un’area di ricarica e l’altra sarà di circa 50 km, pari all’interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con proposta di regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation - AFIR), all’interno del pacchetto di misure sul clima «Fit for 55».

I cantieri già attivi –in fase avanzata – sono 17, per una copertura uniforme da nord a sud della rete di ricarica elettrica nelle aree di servizio. Le stazioni interessate sono: San Nicola Est (A1 – Napoli-Roma), La Pioppa Est (A14 – Bologna-Ancona), La Pioppa Ovest (A14 – Bologna-Ancona), Monferrato Est (A26 – Genova-Gravellona), Monferrato Ovest (A26 – Genova-Gravellona), Montefeltro Ovest (A14 – Bologna -Ancona), Esino Est (A14 – Bologna -Ancona), Torre Cerrano Ovest (A14 – Ancona-Pescara), Irpinia Sud (A16 – Napoli-Canosa), Brughiera Est (A8 – Milano-Varese), Brughiera Ovest (A8 – Milano-Varese), Po Est (A13 – Bologna-Padova), Po Ovest (A13 – Bologna-Padova), Lario Ovest (A9 – Milano – Como), Lario Est (A9 – Milano – Como), San Zenone Est (A1 – Milano – Bologna), Brianza Sud (A4 – Milano-Brescia).

Giorgio Moroni, ceo Free To X, dichiara: «Fin da quando, lo scorso anno, il piano di elettrificazione della rete gestita da ASPI è stato avviato, Free To X si è impegnata nella progettazione di un network che assicurasse la neutralità geografica da Nord a Sud. Teano Ovest è la prima apertura nel sud Italia e, a breve, ne seguiranno altre». Nata nel 2021, Free To X è una start-up del gruppo ASPI dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, che offre soluzioni per migliorare l’esperienza di viaggio a 360°, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità. Free To X realizza e gestisce in qualità di Charging Point Operator (CPO), il più grande network di ricarica ad alta potenza (High Power Charger – HPC) per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale, con colonnine in grado di erogare 300kW di potenza che permettono tempi medi di ricarica di 15 – 20 minuti.

Free To X consente la neutralità tecnologica, ricaricando le diverse tipologie di veicoli che viaggeranno in autostrada con energia 100% green, con neutralità commerciale, garantendo l’accesso, a parità di condizioni, a tutti i principali operatori della mobilità elettrica (Mobility Service Provider – MSP) che hanno il rapporto con gli utilizzatori finali, anche attraverso le principali piattaforme di e-roaming e geografica, coprendo l’intera rete autostradale di Autostrade per l’Italia. I conducenti di auto elettriche, attraverso le app o card dei Mobility Service Provider potranno così usufruire dei servizi di ricarica in totale autonomia, h24 e 7 giorni su 7, impiegando gli stalli per il tempo necessario al rifornimento delle batterie del proprio mezzo.