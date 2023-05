È il giorno del Giro d'Italia della tappa Capua-Gran Sasso. A Capua dalle prime ore della mattinata è scattato il piano di sicurezza relativo alle strade che percorreranno i ciclisti in tutto il tratto interessato alla settima tappa, una delle più impegnative, che attraverserà Vitulazio, Pastorano, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta (il sindaco Giovanni Lombardi ha organizzato una cerimonia in ricordo di Gigi Mele, ciclista professionista negli anni 60), scomparso ad aprile, Teano, Vairano Patenora e Presenzano. Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine, cosi come disposto dal prefetto Giovanni Castaldo, in base alle direttive emanate dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ieri sera anche la seicentesca cupola dell'Annunziata si è tinta di rosa, un gioco di luci e colori ha accolto la carovana nella piazza principale. La settima tappa partirà questa mattina dal centro storico, la città riscopre lo spirito di appartenenza, facendo capolino, con discrezione, intorno ai ciclisti, agli addetti ai lavori e al personale al seguito della carovana, per far sentire il calore tipico del popolo capuano.da giorni si vive l'attesa per un momento storico per la città, che dopo 38 anni, ovvero dal 29 maggio del 1985, ritorna ad ospitare il Giro d'Italia. Le porte della Pro Loco, in piazza dei Giudici, si sono chiuse nella tarda serata di ieri nel corso della quale non sono mancati momenti di grande partecipazione popolare, accompagnati da spettacoli di intrattenimento proposti dagli animatori al seguito della carovana ciclistica, con la partecipazione del dj Frank'o. La distribuzione di gadget e materiale pubblicitario con i leghisti della manifestazione non ha trattenuto bambini e giovani ma anche appassionati delle due ruote.tra cui il sindaco Adolfo Villani che non ha lesinato compiacimento nei confronti degli organizzatori dell'evento capuano, tra cui il presidente della Pro Loco, Davide Del Pozzo.

Questa mattina sveglia all'alba per rendere subito operativo il villaggio del Giro con la preparazione delle bici, tantissimi i giornalisti accreditari in piazza Giovanni Paolo II. Dalla piazza più grande della città, proprio nel tenimento di porta Napoli, avrà inizio il percorso dei girini attraverso il centro storico. La prima parte, poco più di un paio di chilometri, l'andatura sarà turistica.

Usciti dalla piazza, infatti, i ciclisti proseguiranno verso nord: in evidenza la porta Napoli, il corso Appio e piazza Medaglie d'oro, poi la piazzetta Guglielmo Marconi, dove si eleva l'imponente facciata dell'Annnunziata, a seguire l'entrata trionfale in piazza dei Giudici dove ci sarà un vero tripudio di festa, il prosieguo sempre lungo il corso Appio, piazza Maiella e il ponte Romano, l'ingresso nel quartiere porta Roma attraverso le torri di Federico II e sulla facciata della chiesa di San Giuseppe, con in testa lo sportivo parroco don Raffaele Paolucci, il saluto dei residenti affidato ad uno striscione. Al confine con Vitulazio sarà dato lo start del chilometro zero. Fino alle 13 saranno in vigore la sospensione della circolazione stradale e del divieto di sosta con rimozione forzata, stalli disabili compresi, nei parcheggi di carico e scarico merci e le occupazioni autorizzate in via Napoli, largo Porta Napoli, corso Appio, piazza Marconi, piazza Maiella, piazza Medaglie d'oro, piazza dei Giudici, ponte Romano, via Porta Roma fino alla statale 7, con la chiusura temporanea di tutti gli incroci e le intersezioni con le altre strade e traverse interessate dal percorso.