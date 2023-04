Guida sicura, incontro con Montermini a Caserta

«In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere». E’ il consiglio di Andrea Montermini, ex pilota in Formula 1 in GT e a lungo collaudatore per la Ferrari che, da oltre dieci anni, partecipa al Sara Safe Factor.

Il programma vuole spiegare agli studenti in età da patente l’importanza del della sicurezza e dell’educazione stradale. L’iniziativa nazionale per la guida responsabile fa tappa a Caserta. L’appuntamento è per domani alle 9 nell’aula magna dell’Istituto Giordani. Presenti all’incontro tra l’ex pilota, gli studenti e i docenti, il dirigente scolastico Antonella Serpico; il presidente dell’Automobile Club di Caserta, Raffaele De Marco insieme al direttore Marino Perretta e al vice presidente Donato Santoro; oltre alla referente per l'educazione stradale, Sonia Merenda.

Andrea Montermini porterà una testimonianza sui rischi al volante e tanti consigli pratici per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, da come si esegue una frenata di emergenza al controllo dell’auto in una curva malriuscita.

«Riteniamo che la sicurezza stradale possa migliorare solo grazie a una maggiore consapevolezza di chi è alla guida – spiega il presidente di Ac Caserta, De Marco – ed è per questo motivo che da tempo portiamo avanti iniziative come queste che rappresentano un progetto educativo e di sensibilizzazione sociale». Per il direttore Marino Perretta «da diversi anni, ormai, AC Caserta è in prima linea per trasmettere nei contesti più appropriati la guida responsabile e sicura – e aggiunge – perché sulla strada non siamo artefici solo del nostro destino, ma anche di quello altrui».