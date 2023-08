Forza posto di blocco, arrestato dopo inseguimento di sei chilometri

I carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca hanno arrestato un 22enne di Marcianise dopo che al chilometro 2 della Domitiana, non si è fermato all'alt e ha pericolosamente accelerato a bordo della sua Smart. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per 6 chilometri, fino quando i carabineri sono riusciti a bloccare l’auto del fuggitivo in viale Risorgimento, nel comune di Cellole.

Il giovane alla guida, a seguito di immediati accertamenti è risultato non essere in possesso della patente perché ritirata. Inoltre, nel corso della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una dose di hashish, per la quale sarà segnalato alla prefettura.