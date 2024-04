"Una vita da social", truck della Polizia a Teano e incontri a scuola

Domani, in piazza Sperandeo, a Teano, si svolgerà l’evento casertano della campagna itinerante “Una vita da social”, dove il personale della Polizia incontrerà alcune scolaresche del territorio. La campagna educativa itinerante della Polizia postale e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”, con il sostegno di Google, è ripartito quest’anno da Sanremo, in occasione del Festival. Il progetto prevede la presenza del “truck” multimediale, simbolo di “Una Vita da Social”, per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli della rete per i minori.

Il progetto è finalizzato a diffondere la cultura della sicurezza “online” e una sempre maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti che la rete mette a disposizione. Obiettivo dell’iniziativa è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione e molestie “online”, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.