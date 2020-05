Un giovane di 23 anni, Antonio Pinto, è morto in un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in Campania. Il giovane, che viaggiava a bordo di una motocicletta, si trovava sulla variante in direzione Capua, alle porte di Santa Maria Capua Vetere, quando ha perso il controllo del suo mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail: immediato il ricovero all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma dopo poche ore Antonio non ce l'ha fatta.

Figlio unico, suo padre Aristide è titolare di una palestra a Casapulla in via Pertini: proprio a Casapulla il 23enne abitava con la famiglia. Lo scorso febbraio, prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus, si era laureato e aveva tanti sogni per il suo futuro: il prossimo novembre avrebbe compiuto 24 anni.

