L'ennesimo raid in casa di sera, con colluttazione e fuga col bottino. È la sequenza dell'ultimo furto registrato nell'alto Casertano, questa volta a Carinola. È sera inoltrata quando una banda prende di mira un'abitazione isolata nella piccola frazione di Nocelleto. Almeno tre uomini a volto coperto riescono ad entrare in casa alla ricerca di oggetti di valore e soldi: mettono a soqquadro diverse stanze, quando vengono scoperti dal figlio del proprietario rientrato in quel momento.

APPROFONDIMENTI Smaltimento illecito di liquami, sequestrata azienda Caserta, protesta agricoltori Droga nelle mutande: fermati due spacciatori

Ne nasce una colluttazione tra i due criminali e il giovane, che ha provato a fermare la banda impedendone la fuga e strappando dalle mani il bottino. Secondi concitati, durante i quali una finestra va in frantumi. Un pezzo di vetro ferisce il giovane, mentre i malviventi fuggono a bordo di un'auto poco distante riuscendo a portare via contanti per alcune centinaia di euro e anche una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nulla di grave per la vittima, che è stata medicata dopo l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Sull'ennesimo raid in zona indaganoo i carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto la denuncia dei proprietari ed effettuato un sopralluogo. Sul fronte sicurezza il clima non è dei migliori nell'alto Casertano: solo la scorsa settimana una raffica di furti ha scosso la comunità di Vitulazio. Raid e tentate effrazioni, in centro e in periferia, di giorno e di notte, con le abitazioni incustodite e con i proprietari in casa: nel carnet criminale figura di tutto. Le zone più colpite negli ultimi giorni sono quelle intorno a via Arbustella e via Nazario Sauro, con almeno quattro casi denunciati.

A Presenzano, invece, sono state colpite persino le abitazioni dei genitori del sindaco Andrea Maccarelli e quella di un ex carabiniere. E ancora, a Pietramelara prese di mirala casa della famiglia del consigliere comunale D'Ovidio e addirittura un'antica masseria disabitata: sfruttando la posizione isolata e lontana da occhi e orecchie indiscreti, i ladri non solo hanno rubato attrezzi agricoli ma addirittura hanno asportato l'antico pavimento da una delle stanze. Materiale, questo, pregiato e facilmente collocabile sul mercato nero degli oggetti antichi e preziosi.