Lite davanti al liceo Segrè, gli studenti: «Stop a violenza verso il ragazzo filmato»

Un video, due persone che litigano e se le danno di santa ragione. Sullo sfondo, qualcuno che filma il tutto. Davanti al liceo Segrè di San Cipriano d'Aversa, in questi giorni sono in corso lavori per il rifacimento stradale. Ed è stato proprio lì che un ragazzo - non si sa ancora se sia uno studente o no - viene filmato mentre si azzuffa con un uomo più anziano. Il video viene condiviso da un deputato e diventa virale.

Più tardi, arriva un comunicato degli studenti: «Siamo i rappresentanti d’istituto del Liceo E.G. Segrè - si legge - in primis noi tutti condanniamo qualsiasi atto di violenza inaudito. Chiediamo a voi tutti però di non affidarvi alle dicerie altrui e a dei video che girano poiché l’atto di violenza si è manifestato da ambe le parti. Siamo sempre del parere che i social, i video, le foto e qualsiasi strumento di comunicazione rappresentino solo 1/4 dei reali accaduti. Ovviamente la spiegazione dei restanti 3/4 delle vicende è affidata agli italiani che storcono ogni tipo di narrazione.

Ribadiamo che noi in primis ci dissociamo da qualsiasi forma di mancanza di rispetto e di violenza, chiediamo però di non generare altra violenza gratuita sui social nei confronti del ragazzo».