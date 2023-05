Un uomo di Padula è in gravi condizioni dopo un volo dal tetto di un capannone. È stato trasferito, in elisoccorso, all'ospedale di Salerno, il 55enne caduto dal tetto del capannone a Padula. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Carrarola nella frazione Scalo della cittadina della Certosa di San Lorenzo. Sul caso, che si presume possa essere un incidente sul lavoro, i carabinieri mantengono il più stretto riserbo e da ieri militari della locale stazione stanno portando avanti tutti gli accertamenti. Di certo l'uomo, residente a Padula, era sul tetto del capannone quando è scivolato giù, un volo di circa 4 metri. L'impatto al suolo è stato importante e il 55enne ha riportato diverse ferite e fratture su tutto il corpo. Altre persone presenti sul posto hanno immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. In pochi minuti il personale del 118 di Padula è arrivato sul posto. Sottoposto alle prime cure da medico e infermiere del 118 e stabilizzato sul luogo dell'incidente, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Luigi Curto di Polla. Considerata la gravità del quadro clinico della persona ferita si è deciso, dopo ulteriori controlli al Pronto soccorso, per il trasferimento all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e per accelerare i tempi è stato deciso di far intervenire l'elisoccorso che è atterrato al campo di calcio Antonio Medici di Polla, dove il ferito è stato trasportato in ambulanza prima di prendere il volo con il mezzo di soccorso aereo.

«Mi è stato riferito - ha commentato la sindaca di Padula, Michela Cimino - che in quella zona c'erano dei lavori per la sistemazione di una copertura di un capannone ma ovviamente non conosco bene la situazione e sono a conoscenza del fatto che i carabinieri stanno portando avanti tutti gli accertamenti necessari. L'importante ora è la salute dell'uomo ferito e che possa presto tornare dai suoi cari». I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, e i militari della stazione padulese stanno quindi valutando l'intera dinamica dell'incidente per scoprire eventuali responsabilità e comprendere come possa, il 55enne, essere scivolato dal tetto dell'edificio. La ricostruzione passerà anche dall'ascolto di alcune persone presenti nei pressi del capannone al momento del tragico volo (di certo non causato da terzi). Se stava lavorando, saranno accertati anche l'uso dei dispositivi di protezione e tutti i fattori relativi alla sicurezza sul lavoro. Nelle prossime ore e nelle prossime giornate si potranno avere maggiori informazioni sia sulla dinamica dell'incidente sia soprattutto sull'evolversi del quadro sanitario del 55enne padulese.