(S)ballo al parco, un flash mob contro il bullismo

Si è tenuto nei giorni scorsi a Pianura un Flash Mob per sensibilizzare i giovani sul tema, sempre più frequante, del bullismo nei parchi.

(S)ballo al parco è stata la prima iniziativa collettiva delle scuole del quartiere che, insieme ad alcune associazioni, hanno fatto ballare i propri alunni sul ritornello della canzone di Fabrizio Moro, "Pensa".

In modo del tutto sincronizzato e in tre aree diverse del quartiere, il Parco Anaconda di Via Campanile, il Parco Attianese di Via Provinciale e nell'area pedonale di Corso Duca D'Aosta, i ragazzi di quarta e quinta dell' Istituto Comprensivo 72° Palasciano, dell' Istituto Comprensivo F. Russo, Istituto Comprensivo M. Troisi, Istituto Comprensivo G. Falcone, Istituto Comprensivo Don G. Russolillo e dell' Istituto paritario D. Padula, si sono esibiti sotto gli occhi dei passanti.

Un messaggio di grande impatto per sensibilizzare e inibire gli atti di violenza, dimostrando quanto forte e unita sia l'attività scolastica del quartiere.

Dopo la rappresentazione, gli studenti hanno potuto ascoltare le significative testimonianze di Antonino Salvia, figlio di Giusseppe Salvia ucciso nel 1981 da un commando della camorra, di Alessandro Coppola, vincitore dell'ultima edizione del Concorso Nazionale Miss e Mister Special d'Italia e di Francesco Iannelli, atleta paraolimpico vincitore di due coppe del mondo.