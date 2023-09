Massa Lubrense in festa per i 108 anni di Maria Laura Esposito

Un giorno speciale per Maria Laura Esposito, per i suoi familiari e per tutta la città di Massa Lubrense, in penisola sorrentina.

La nonnina del Comune della Costiera festeggia un compleanno un eccezionale: 108 anni.

«A Maria Laura ed alla sua famiglia che la assiste amorevolmente - spiega il sindaco Lorenzo Balducelli - insieme a Mina Minieri consigliere delegato alle Politiche sociali, nel pomeriggio porteremo, gli auguri di cuore di tutti i cittadini di Massa Lubrense».