Benevento, Mariangela (108 anni) nel calendario «solidale» dei centenari

Chi lo dice che i calendari debbano essere prerogativa solo di modelle o calciatori? Infatti, dall'idea del fotografo Giovanni Rossetti, in collaborazione con l'Associazione Giustitalia, che tutela i diritti degli anziani, è nata l'iniziativa di un calendario in cui a posare per i mesi dell'anno sono simpatici centenari di tutt'Italia. Tra loro c'è Mariangela, che ha raggiunto i 108 anni d'età, da Benevento, che ha «posato» per il mese di marzo.



Tra i più anziani che hanno aderito all'iniziativa del calendario Anna, 110 anni da Matera per il mese di gennaio; Onorina, 109 da Asti per febbraio; Milena, 108 da Pisa per aprile; Lucia, 108 da Udine per maggio; Maria Francesca, 108 da Nuoro per giugno; Serafina, 107 da Palermo per luglio; Giovanna, 106 da Ancona per agosto; Gloria, 103 di Bologna per settembre; Ernesto, 104 da Roma per ottobre; Luigi, 102 da Genova per novembre e Assunta da Catania, 105 anni per il mese di dicembre.

Il ricavato dell'inziativa sarà integralmente devoluto in beneficenza.