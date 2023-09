Incidente sul lavoro a Viterbo, morto operaio di Giugliano

Incidente sul lavoro, perde la vita un 54enne di Giugliano.

La tragedia è avvenuta a Corchiano, in provincia di Viterbo. La parete esterna di una palazzina in via Donatori di sangue è crollata travolgendo due operai.

Uno è morto dopo il trasferimento in ospedale, mentre l'altro è rimasto ferito. La vittima è Alfonso Gisini, operaio giuglianese di 54 anni dipendente della ditta napoletana incaricata di effettuare i lavori presso uno stabile di case popolari. Lascia una moglie e due figli minorenni.

La famiglia è difesa dall'avvocato Luigi Poziello. L'operaio è deceduto nel pomeriggio di ieri, alcune ore dopo l'incidente avvenuto intorno alle 11,30. Soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato in codice rosso e in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma dove è poi deceduto. Indagini in corso affidate ai carabinieri e all'ispettorato del lavoro.