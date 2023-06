Droga in auto e in casa: scattano i domiciliari per coppia di Marcianise

Si erano appartati in macchina in via Santa Caterina, a Marcianise, e stavano fumando hashish quando sono stati sorpresi dai carabinieri della locale Stazione. Alla vista dei militari dell’Arma il ventiduenne, alla guida dell'auto, ha lasciato la compagna ventenne, sua convivente, ed ha tentato la fuga a piedi spintonando un militare e allontanandosi velocemente. Il fuggitivo però, poco dopo, si è presentato spaontaneamente in caserma.

L’immediata perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire, nella disponibilità della coppia, un marsupio contenete 1.115 euro in banconote di vario taglio e due cellulari. La successiva perquisizione domiciliare, invece, ha permesso di rinvenire, occultati in vari mobili della cucina e in altre stanze dell’appartamento 700 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, oltre a materiale vario utilizzato per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente. Per la coppia di Marcianise, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono scattati gli arresti domiciliari.