Marcianise, picchia la madre per i soldi della droga: arrestato 43enne

Stava picchiando la madre che non voleva dargli altri soldi per la droga, quando sono giunti i carabinieri che lo hanno arrestato. È accaduto a Marcianise: in manette è finito un 43enne del posto che da almeno sette anni, così come denunciato dalla madre, la sottoponeva a continui maltrattamenti e ricatti sempre perché voleva i soldi per comprarsi la droga.

APPROFONDIMENTI I FURTI Sorrento, rubavano furgoni: arrestati 4 membri della banda... L'AMBIENTE Mondragone, 500 mascherine del ministero gettate tra i rifiuti... LA DENUNCIA Napoli, abbandonano lastre amianto vicino un campo rom: denunciati...

Questa volta la madre non ha ceduto alle richieste e ha chiamato il 112; intanto il figlio, di fronte al «no» della donna, ha iniziato a picchiarla, a colpirle con forza la mano dove teneva i soldi; fin quando non sono arrivati i militari della locale stazione che lo hanno bloccato e ammanettato. La vittima, finalmente rassicurata dalla presenza dei carabinieri, ha quindi confessato quanto patito negli ultimi anni, e il figlio è così finito in carcere per estorsione; la donna è stata poi condotta all'ospedale di Marcianise per essere medicata.