Napoli, abbandonano lastre amianto vicino un campo rom: denunciati due operai

Due operai edili sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre stavano scaricando, nei pressi del campo rom in via del Riposo a Napoli, lastre di amianto per un peso di circa 300 chili.

Gli agenti, fatta sospendere l'operazione di scarico e adottate le prime misure di sicurezza sia personali che per i fermati, procedevano all'identificazione dei due operai di 33 e 38 anni. I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per trasporto e abbandono illecito di rifiuti.

L'autovettura sulla quale viaggiavano è stata sequestrata ed affidata, a spese del proprietario, ad una ditta privata. Ai denunciati saranno addebitate ai soggetti denunciati le spese di smaltimento sostenute inizialmente dal Comune.