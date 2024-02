Da Santa Lucia a Croce passando per la Badia: la mappa delle strade cittadine di competenza provinciale fornisce un quadro desolante e, al tempo stesso, preoccupante. Allagamenti, restringimenti, mancanza di guardrail sono solo alcune delle carenze, evidenziate in un dettagliato dossier fatto da Gennaro Vitale, responsabile territorio e sicurezza del movimento La Fratellanza con la collaborazione dei residenti che hanno sollevato la questione.

Non solo critiche, però, anche un appello all'amministrazione comunale di Cava de' Tirreni affinché si faccia portavoce delle istanze dei cittadini presso l'ente provinciale o, in ultima analisi, provveda ad interventi urgenti. «L'amministrazione comunale - spiega Vitale - deve essere impegnata affinché che la rete viaria, esistente sul proprio territorio, ai fini della tutela e delle esigenze e della sicurezza della collettività locale, sia mantenuta in piena efficienza dai rispettivi enti proprietari». Nel dettaglio ecco la mappa dei disagi. La strada provinciale Giuseppe Vitale, alla frazione Santa Lucia, è interessata da continui allagamenti, da qui la necessità di avviare urgenti lavori di canalizzazione delle acque piovane.

«Sempre sulla provinciale 129 in via Michele di Florio (in località Croce) ormai da mesi c'è un restringimento della carreggiata a causa di lavori in svolgimento che non permette il passaggio di autobus e crea difficoltà ai residenti che devono percorrere un lungo tratto a piedi per usufruire dei servizi di trasporto pubblico - prosegue Vitale - ma non è finita: l’arteria presenta un tratto in discesa dove c’è assoluta necessità di montare un guardrail poiché la strada costeggia un vallone ripido. Per finire l'illuminazione pubblica risulta inefficiente lungo il tratto menzionato». Non va meglio sulla 289 (in località Badia) nel tratto in discesa il guardrail risulta inclinato e barcollante, inoltre è proprio mancante lungo un tratto che affaccia su un dirupo. «Confidiamo al più presto che l’amministrazione locale si interfacci con ente provinciale - concludono i residenti rappresentati da Vitale -affinché vengano effettuati tutti gli interventi necessari».

Viene poi rilevato un problema di pulizia e decoro negli spazi comunali di Santa Lucia dove i residenti denunciano uno stato di abbandono dei giardinetti inondati da rifiuti di ogni specie, compresi oggetti e sostanze pericolose. Anche in questo caso sono soprattutto i genitori dei più piccoli a chiedere aiuto per consentire ai loro figli di giocare all'aperto in tutta tranquillità. «Erbacce, immondizia dappertutto - dicono -come dobbiamo fare? Chi deve pulire?».