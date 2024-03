Un cospicuo quantitativo di lastre di amianto, abbandonate in mezzo alla campagna nella zona di San Giuseppe al Pennino a Cava de' Tirreni. Il ritrovamento del materiale pericoloso è avvenuto mercoledì pomeriggio. A scoprirlo sono stati gli operatori della Metellia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di lastre in amianto, altamente pericolose per la salute pubblica. Come da prassi è stata avviata la procedura per lo smaltimento.

«Un iter - spiegano - che richiede tempi abbastanza lunghi e costi elevati». Sorpresa tra gli abitanti della frazione che puntano il dito contro i forestieri: «Non siamo così stupidi da voler avvelenare i nostri figli - dicono - è chiaro che i responsabili non sono tra noi residenti. È molto probabile che sono persone non di Cava che usano la nostra frazione, le nostre campagne per disfarsi di materiali pericolosi. Crediamo che sia ora di fare qualcosa. Non si può andare avanti cosi. Chiunque può venire nella nostra zona e smaltire rifiuti tossici. Dove sono le telecamere. Per questi episodi ci vorrebbero pene esemplari perché sono responsabili di avvelenamento».

Non va meglio a pochi chilometri di distanza e cioè a Sant'Anna dove nei giorni scorsi la Metellia ha eseguito un blitz in via Vincenzo Senatore, via Monte Caruso e via Diego Pisapia. Nei contenitori gli operatori hanno trovato di tutto. «In particolare in quelli che dovrebbero contenere solo carta e cartone si trovano da tempo altri rifiuti, addirittura vetroresina, plastica, pannolini - dicono i residenti tra cui Vincenzo Lamberti - Siamo chiamati ad una maggiore collaborazione per la corretta differenziata dei rifiuti. È vero che qualcuno viene pure da fuori a scaricare ma dobbiamo impegnarci tutti in tale direzione. Prossimamente saranno posizionate telecamere in vari punti come già è stato fatto altrove».

Si spera che l'ausilio delle telecamere tenga lontani i malintenzionati.