Domani, mercoledì 22 dicembre dalle ore 16.30, presso il palazzo ex Monte dei Pegni, l’associazione Circus on the streets allestirà il villaggio di Babbo Natale, manifestazione promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi nell’ambito della sesta edizione di Xmas on the streets. Un percorso magico alla scoperta di Santa Claus con l’animazione di mamme Natale, Grinch e mascotte Disney. Gli elfi postini daranno il benvenuto ai bambini che potranno scrivere e inviare così la loro letterina per ricevere i doni.

Nella baita gonfiabile, Babbo Natale, seduto sul suo trono, parlerà con i più piccoli e sarà possibile scattare foto ricordo. Nella piazzetta del villaggio si svolgeranno performance artistiche e musicali. L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni emanate da governo e regione per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19. All’ingresso sarà necessario esibire il green pass rafforzato per partecipare all’iniziativa. Lo si legge in una nota del portavoce del sindaco di Marcianise.