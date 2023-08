L'ultimo week-end di agosto è scivolato via sul litorale casertano all'insegna di un sole splendente, delle temperature elevate, di un mare cristallino e delle presenze numerose. È stata una sorta di riepilogo finale della stagione estiva caratterizzata quest'anno dal ritorno massiccio dei turisti e dei villeggianti e dell'ottimismo tra gli operatori del settore. La nota più positiva è stata rappresentata dalla completa balneabilità del mare caratterizzato per tutto il periodo da acque azzurre e trasparenti. Tantissime le fotografie ed i commenti postati sui social dai titolari dei lidi e dagli avventori ma anche da politici ad esaltare la ritrovata bellezza della zona.

Gli accresciuti controlli delle forze dell'ordine, a Baia Domizia come a Mondragone, hanno aumentato la serenità nelle ore della movida mentre un ricco cartellone di spettacoli ed appuntamenti, tra musica, cultura, sagre paesane, valorizzazione dell'enogastronomia locale, ha riempito le serate delle località rivierasche e delle strutture private. Sul fronte delle presenze, al sold-out delle settimane centrali di agosto ha fatto da contraltare un luglio sonnacchioso, dove il lavoro si è concentrato soprattutto nei fine settimane, specialmente a Mondragone.

«È stata indubbiamente una stagione positiva, il consolidamento di una ripresa con ospiti provenienti da zone tradizionalmente bacino di utenza per noi come il napoletano, l'agro aversano e Caserta a cui si sono uniti tanti stranieri. La città ha mostrato un volto più pulito, più accogliente e più curato a iniziare dal verde pubblico e dai marciapiedi. I controlli sono aumentati. Possiamo essere soddisfatti e ci sono ancora dei margini di crescita e miglioramento, ad esempio con investimenti per ulteriori infrastrutture e nuovi alberghi», afferma Italo Saulle, titolare di un lido storico sul lungomare centrale di Mondragone. L'impegno adesso deve essere di allungare i tempi della stagione lavorativa oltre gli attuali 30 giorni ma resta l'incognita della direttiva Bolkestein a pesare sul futuro del comparto.

Grande soddisfazione si registra a Baia Domizia. «È stata un'estate meravigliosa, ricca di emozioni. Anche quest'anno tantissime presenze, tanti turisti ed i proprietari di seconde case ed un cartellone di appuntamenti con grandissimi artisti ha allietato le nostre serate, riportando il nome di Baia Domizia alla ribalta nazionale», dice Giuseppe Ponticelli, proprietario di un lido e assessore comunale a Cellole. Anche lui esalta la qualità del mare: «Quest'anno è stato meraviglioso. È il frutto di un intenso lavoro che portiamo avanti da anni e del battello per il filtraggio della schiuma messo in campo dalla Provincia di Caserta, su interessamento del consigliere provinciale Iovino». Sarà operativo fino alla fine di settembre.

Il peggioramento delle condizioni meteo atteso per oggi e l'imminente riapertura delle scuole segneranno la fine dell'estate. A Baia Domizia comunque ci sono nei camping e negli alberghi prenotazioni anche per settembre e a Mondragone sono tanti i lidi che hanno deciso di essere operativi anche il mese prossimo.