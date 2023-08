Incidente stadale in Abruzzo, muore centauro 40enne

La sua passione per le moto lo ha tradito. Daniel Martino, imprenditore 40enne residente a Vairano Patenora, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in Abruzzo.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto sulla Statale 80 a Campotosto, in provincia di L’Aquila, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 40enne non c’è stato niente da fare: troppo gravi le lesioni riportate dopo l’impatto contro il guardrail.

Manuel Martino nella vita gestiva una società specializzata nella vendita di macchinari per l’agricoltura.Il cadavere del centauro è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila per essere sottoposto ad autopsia prima del nullaosta per i funerali.