Orta di Atella: in bici travolto da auto, muore 52enne

Un 52enne di origine marocchina è stato investito e ucciso mentre era in bici. È accaduto a Orta di Atella nel Casertano. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri è emerso che l'uomo, residente a Succivo, si sarebbe immesso da una traversa di campagna su una strada dove stava transitando una vettura guidata da un 60enne, che l'ha centrato in pieno uccidendolo.

Sulla salma la procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia mentre il conducente è stato sottoposto ai test per eventuale abuso di alcol o stupefacente; per lui potrebbe scattare una denuncia per omicidio stradale.