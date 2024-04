Stava attraversando la strada e ha alzato la mano per segnalare il suo passaggio ma un camion l’avrebbe investita uccidendola. La vittima è Rosa Apicella, 69enne di San Giuseppe al Pennino. Sulla scia del mezzo pesante anche un’auto che non sarebbe riuscita ad evitarla. La donna è morta, al suo arrivo in pronto soccorso all’ospedale Ruggi di Salerno, per una grave emorragia cerebrale. È accaduto ieri mattina poco dopo le 10 a Cava de' Tirreni, località Pregiato, in via Aniello Salsano.

Sul posto gli agenti della polizia municipale, diretti dal vicecomandante Giuseppe Ferrara, ed i carabinieri della Radiomobile di Nocera Inferiore che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sono in corso, infatti, accertamenti per appurare l’effettivo coinvolgimento del camion e rintracciarne il conducente. Al momento è certo il coinvolgimento della Panda che ha riportato segni sulla carrozzeria oltre ad evidenti chiazze di sangue. Gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere per raccogliere ulteriori elementi. Si cerca di capire anche se l’autista del camion non abbia visto proprio la donna o se sia scappato. Secondo le prime ricostruzioni, venute fuori anche dal racconto di molti testimoni, Rosa Apicella stava attraversando la strada di via Aniello Salsano all’altezza di un’edicola. Sarebbe stata molto accorta, tanto da segnalare il suo passaggio con la mano alzata. Non sarebbe servito. Un camion l’avrebbe presa con la parte anteriore, scaraventandola a terra e maciullandole un piede. La Panda che, seguiva il mezzo pesante, non sarebbe riuscita ad evitare la donna, accasciata sull’asfalto. I passanti hanno subito prestato i primi soccorsi dopo aver allertato il 118. Del camion nessuna traccia. Rosa Apicella era ancora viva e cosciente, tanto da pronunciare anche qualche parola. Durante il trasferimento al San Leonardo di Salerno le sue condizioni sono peggiorate. All’arrivo al pronto soccorso è morta, a causa di una grave emorragia cerebrale.

Intanto i caschi bianchi e i militari di Nocera hanno avviato le indagini. I vigili hanno anche cercato di rintracciare il camion sospetto. Le ricerche non hanno avuto esito. La notizia del presunto coinvolgimento di un camion ha riproposto vecchie polemiche sul passaggio dei mezzi pesanti in un tratto in cui vige il divieto. «È intollerabile ancora vedere nel 2024 incidenti del genere. Da mesi stiamo lottando contro i camion a Pregiato. Nesuno ci ascolta», dicono i rappresentanti de La Fratellanza.

A fargli eco gli esponenti cavesi di Fdi che condannano «l’inerzia dell’amministrazione comunale rispetto alle problematiche della viabilità ed in particolare dei mezzi pesanti».