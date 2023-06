Muore il vigile urbano Massadoro, il sindaco di Caiazzo: «Sarà lutto cittadino»

Lutto nella comunità caiatina. Si è spento all'età di 58 anni, per un male incurabile, Giovanni Massadoro, figura molto conosciuta a Caiazzo, soprattutto per la sua appartenenza al Corpo di Polizia Locale. Una persona stimata da tutti, esempio di lealtà e attaccamento alla divisa, con uno spiccato senso di legalità, dai modi pacati ed educati. Una persona solare, disponibile, attenta, dal cuore d’oro. La notizia della morte di Giovanni Massadoro ha turbato e commosso l’intera comunità e, in particolare, i colleghi della polizia municipale, il sindaco Stefano Giaquinto, il personale del comune e tutti i consiglieri comunali.

«La notizia della dipartita del caro Giovanni –sottolinea il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto- mi ha profondamente addolorato. Non solo è venuto a mancare un validissimo servitore dello Stato, ma soprattutto è mancato un uomo. Un uomo disponibile, mite, ligio al dovere. Orgoglioso del suo ruolo di vigile urbano. Indossava la sua divisa con il rispetto che le si deve». Il sindaco Giaquinto ha proclamato il lutto cittadino per stamattina per tutta la durata delle esequie che si svolgeranno nella cattedrale di Caiazzo alle ore 10.30. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore di amici, colleghi, amministratori locali e coetanei sul profilo Facebook per ricordare Giovanni Massadoro ed esprimere vicinanza e affetto alla mamma Caterina, al fratello Salvatore e alla sorella Antonella.