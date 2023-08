Oggi a Vico Equense i funerali di Anna Scala uccisa dall'ex giovedì a Piano di Sorrento

Sono in programma per oggi pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Renato, a Moiano, frazione collinare di Vico Equense, i funerali di Anna Scala, la 56enne uccisa dall'ex compagno l'altro giorno a Piano di Sorrento. Ieri sul corpo della donna è stata eseguita l'autopsia. La salma è stata poi restituita ai familiari che hanno potuto organizzare il rito funebre.

«L’intera amministrazione comunale, facendosi interprete del sentimento della comunità rimasta profondamente colpita e indignata da questo drammatico evento, intende dare un segnale tangibile e solenne di cordoglio, stringendosi intorno al dolore dei familiari - si legge in una nota diffusa dal Comune -.

Si fa appello alla sensibilità di tutti nel rispettare il dolore della famiglia, soprattutto nel giorno dei funerali, limitandosi unicamente alla preghiera, accogliendo la richiesta dei familiari di evitare massicce presenze di operatori della comunicazione e dell’informazione».

Per oggi il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha quindi firmato un'ordinanza che dispone il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità della Città di Vico Equense, a decorrere dalle ore 16 e fino al termine della cerimonia funebre.

Sono state sospese anche tutte le manifestazioni pubbliche in programma, così come tutti gli eventi esterni previsti per oggi e domani, collegati con i festeggiamenti patronali per san Ciro e san Giovanni (fiera, fuochi d’artificio, concerti etc.), con la sola esclusione della processione religiosa con le statue dei Santi, che si terrà domani, domenica 20 agosto.

L'amministrazione ha anche disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici, invitando tutti ad osservare negli uffici pubblici e nei luoghi di lavoro una pausa di silenzio durante le esequie, nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 18 di oggi, manifestando il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune.