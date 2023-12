Santa Maria Capua Vetere scende in campo per l'abbattimento delle barriere architettoniche per una città sempre più inclusiva e accessibile. Il Comune ha ottenuto, insieme ad altri 15 Comuni della Campania, un finanziamento regionale finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche o di interesse pubblico. I lavori riguarderanno la casa comunale, la sede del Consorzio servizi sociali e l'istituto Uccella per un importo di 133.000 euro, di cui circa il 70%, pari a 93.000 euro, a copertura regionale. «Questo finanziamento - hanno dichiarato il sindaco Antonio Mirra e gli assessori alle Politiche Sociali, Rosida Baia e ai Lavori Pubblici, Carlo Russo - rappresenta un passo significativo per rendere la casa comunale e altre strutture pubbliche più inclusive e accessibili. L'eliminazione delle barriere architettoniche è un impegno prioritario della nostra amministrazione e, anche attraverso questo contributo regionale, andremo a migliorare ulteriormente l'accessibilità dei nostri edifici».

Il progetto presentato dall'amministrazione Mirra, con gli assessori Baia e Russo, prevede degli interventi in diversi palazzi. In queste ultime due strutture, saranno realizzati ascensori dedicati ai diversamente abili, mentre nella casa comunale si procederà alla realizzazione del percorso sensoriale, per entrambi gli ingressi di palazzo Lucarelli e all'installazione di targhe con codice braille all'esterno degli uffici comunali. «In questo modo, in particolare nella casa comunale, si implementa l'inclusione in aggiunta alla realizzazione dei "totem tagliacode"con corsia preferenziale per i disabili», ha concluso l'amministrazione Mirra.

Tra l'altro, poco tempo fa, con fondi Pnrr del ministero della Cultura, per 314.000 euro, sono partiti anche gli interventi - sia strutturali che finalizzati all'abbattimento delle barriere - per rendere quanto più fruibile la biblioteca comunale e il museo Civico e del Risorgimento. Previsti un nuovo ingresso per il museo e l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, mentre in termini multimediali l'implementazione degli spazi interni con visori digitali, realtà aumentata, totem, audio-guide per permettere la lettura a non vedenti e ipovedenti, oltre alla realizzazione del sito dedicato al Museo Civico e del Risorgimento.