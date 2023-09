Operai Softlab di Marcianise senza stipendio: presidio davanti alla Regione, incontro con i sindacati e assessore

«La Regione Campania sia parte attiva nella vertenza Softlab nel proporre soluzioni e condanni, in maniera forte, chi da imprenditore raccoglie i fondi e poi lascia 200 lavoratori allo sbando senza stipendio e senza prospettive future». Così Ciro Pistone, segretario della Uilm di Caserta, a conclusione del presidio dei dipendenti dello stabilimento di Marcianise sotto Palazzo Santa Lucia a Napoli e dopo l'incontro con l'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, con le delegazioni Uilm, Fim e Fiom.

A manifestare anche un gruppo di lavoratori di Orefice Generators per i quali si è conclusa l'erogazione della Naspi. «Gli ammortizzatori sociali scadranno a dicembre e, per questi lavoratori, saranno gli ultimi - ha ricordato il sindacalista - a Marchiello abbiamo chiesto che la Regione Campania sia presente al prossimo incontro al Mimit e che interagisca passo passo con il Ministero, dimostrando in maniera decisa la sua autorevolezza nel difendere i lavoratori campani di Softlab contro imprenditori che non rispettano gli impegni sottoscritti».

Per il leader dei metalmeccanici della Uil di Caserta occorre «trovare soluzioni già a livello regionale affinché questo scempio abbia fine». «Marchiello si è impegnato a mandare una nota al Ministero e di adoperarsi in merito, noi speriamo che a queste promesse seguano risposte concrete.

Non si può continuare a posticipare l'agonia dei lavoratori», ha concluso Pistone.