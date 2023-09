Rapina in gioielleria nel centro commerciale di Marcianise, preso uno della gang dopo tre anni

È finito in manette uno dei sei banditi responsabili di una violenta rapina avvenuta in un gioielleria al centro commerciale di Marcianise l'11 gennaio 2021.

Si tratta di un 34enne napoletano arrestato dalla Polizia di Stato su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e realizzate dalla Squadra Mobile di Caserta; mancano l'appello ancora cinque banditi.

L'11 gennaio di tre anni fa i malviventi agirono con un furgone, in cui fu rinchiuso l'addetto alla vigilanza del centro commerciale, e con un'auto usata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria. Ad entrare nella gioielleria furono in tre, che bloccarono la titolare impossessandosi di gioielli vari, diamanti e altri oggetti di valore custoditi nella cassaforte.