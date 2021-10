Orta di Atella, 45enne arrestato per porto abusivo di arma da fuoco

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Marcianise, a Orta di Atella, nel casertano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, del 45enne,L.A., residente a Casandrino.

I militari dell’arma hanno sorpreso l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’istituto di credito banca Intesa Sanpaolo, ubicato in quel centro. All’esito dell’immediato controllo, lo stesso, è stato trovato in possesso di una pistola a calibro 9 mm, risultata, dai primi accertamenti, non di sua proprietà. L’arma è stata sottoposta a sequestro. Il 45enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.